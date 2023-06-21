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Без рыбы и морепродуктов: в Одессе проверили рынки

21 июня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без рыбы и морепродуктов: в Одессе проверили рынки
Рыба на рынке. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков на наличие рыбы на прилавках и о ее происхождении.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Проверки были проведены на двух рынках — "Северный" и "Левитан". Гражданам напоминают, что употребление свежей морской рыбы и других морепродуктов (особенно мидий и рапана), а также рыб неизвестного происхождения, категорически запрещено.

Кроме того, рыбоохранный патруль Одессы призывает всех воздержаться от рыбалки. Если вы заметили незаконную реализацию водных биоресурсов на рынках, вас просят сообщить об этом по следующим телефонам:

  • 098 798 47 93
  • 093 411 00 33

Напомним, в пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней. Купаться на пляжах категорически запрещено. Тем временем питьевая вода соответствует всем нормам.

Также городской голова Одессы призвал граждан воздержаться от купания в море. Кроме того, он напомнил, что действующий запрет на отлов и продажу свежей рыбы.

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