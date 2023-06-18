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Одеські базари перевіряють на наявність риби та морепродуктів

18 червня 2023 15:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеські базари перевіряють на наявність риби та морепродуктів
Перевірка одеських базарів. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі розпочали перевірку місцевих базарів на наявність риби та морепродуктів. Станом на сьогодні вже проінспектували ринок "Привоз" та "Південний".

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Співробітники Одеського рибоохоронного патруля, Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, Держпродспоживслужби, Національної поліції та Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства перевіряли ринки Одеси на наявність риби на прилавках та її походження. Станом на сьогодні вже перевірили ринок "Привоз" та "Південний".

"Звертаємо увагу, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та забруднення Чорного моря категорично заборонено купання в морі, вилов та вживання свіжої морської риби, інших морських водних біоресурсів (особливо мідій, рапана), а також рибу сумнівного походження",— йдеться у повідомленні.

Одеський рибоохоронний патруль закликає утриматись від риболовлі, вживання риби та морепродуктів. Якщо ви помітили реалізацію водних біоресурсів на стихійних ринках, прохання повідомляти за телефонами: 098 798 47 93, 093 411 00 33.

Зазначимо, в Одесі заборонили стихійну торгівлю рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову, поблизу ринків, торговельних центрів тощо. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, внаслідок руйнування Каховської ГЕС спостерігається масова загибель риби. Споживання такої риби може призвести до серйозних харчових отруєнь, зокрема ботулізму, який є надзвичайно небезпечним і нерідко призводить до смертельних випадків. 

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