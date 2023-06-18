Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские базары проверяют на наличие рыбы и морепродуктов arrow

Одесские базары проверяют на наличие рыбы и морепродуктов

18 июня 2023 15:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесские базары проверяют на наличие рыбы и морепродуктов
Проверка одесских базаров. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе приступили к проверке местных базаров на наличие рыбы и морепродуктов. По состоянию на сегодня уже проинспектировали рынок "Привоз" и "Южный".

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

Читайте также:

Сотрудники Одесского рыбоохранного патруля, Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета, Госпродпотребслужбы, Национальной полиции и Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства проверяли рынки Одессы на наличие рыбы на прилавках и ее происхождение. По состоянию на сегодняшний день уже проверили рынок "Привоз" и "Южный".

"Обращаем внимание, что в результате подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря категорически запрещено купание в море, отлов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов (особенно мидий, рапанов), а также рыбы сомнительного происхождения", — говорится в сообщении.

Одесский рыбоохранный патруль призывает воздержаться от рыболовли, употребления рыбы и морепродуктов. Если вы заметили реализацию водных биоресурсов на стихийных рынках, просьба сообщать по телефонам: 098 798 47 93, 093 411 00 33.

Отметим, в Одессе запретили стихийную торговлю рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова, вблизи рынков, торговых центров и т.п. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается массовая гибель рыбы. Потребление такой рыбы может привести к серьезным пищевым отравлениям, в частности ботулизму, который чрезвычайно опасен и нередко имеет смертельный исход.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас