Одесские базары проверяют на наличие рыбы и морепродуктов

Проверка одесских базаров. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одессе приступили к проверке местных базаров на наличие рыбы и морепродуктов. По состоянию на сегодня уже проинспектировали рынок "Привоз" и "Южный".

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Сотрудники Одесского рыбоохранного патруля, Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета, Госпродпотребслужбы, Национальной полиции и Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства проверяли рынки Одессы на наличие рыбы на прилавках и ее происхождение. По состоянию на сегодняшний день уже проверили рынок "Привоз" и "Южный".

"Обращаем внимание, что в результате подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря категорически запрещено купание в море, отлов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов (особенно мидий, рапанов), а также рыбы сомнительного происхождения", — говорится в сообщении.

Одесский рыбоохранный патруль призывает воздержаться от рыболовли, употребления рыбы и морепродуктов. Если вы заметили реализацию водных биоресурсов на стихийных рынках, просьба сообщать по телефонам: 098 798 47 93, 093 411 00 33.

Отметим, в Одессе запретили стихийную торговлю рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова, вблизи рынков, торговых центров и т.п. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается массовая гибель рыбы. Потребление такой рыбы может привести к серьезным пищевым отравлениям, в частности ботулизму, который чрезвычайно опасен и нередко имеет смертельный исход.