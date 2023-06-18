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В Одесі заборонили продаж риби та морепродуктів

18 червня 2023 12:30
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі заборонили продаж риби та морепродуктів
Рибні ятки. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі заборонили стихійну торгівлю рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову, поблизу ринків, торговельних центрів тощо. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в Одеській міській раді. 

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"Також інформуємо керівників підприємств та установ, що провадять свою діяльність на території міста Одеси, незалежно від форм власності щодо  заборони (обмеження) продажу риби та морепродуктів невстановленого місця вилову", — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.

Загроза поширення ботулізму

Зазначимо, внаслідок руйнування Каховської ГЕС спостерігається масова загибель риби. Споживання такої риби може призвести до серйозних харчових отруєнь, зокрема ботулізму, який є надзвичайно небезпечним і нерідко призводить до смертельних випадків. 

Без курортного сезону

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС течією на Одещину прибило безліч сміття, небезпечних речовин та збудників хвороб. Крім того, Чорне море зазнало стрімкого опріснення. На рік Одеська область може забути про курортний сезон.

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