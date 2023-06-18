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В Одессе запретили продажу рыбы и морепродуктов

18 июня 2023 12:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе запретили продажу рыбы и морепродуктов
Рыбные лотки. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе запретили стихийную торговлю рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова, вблизи рынков, торговых центров и т.д. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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"Также информируем руководителей предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории города Одессы, независимо от форм собственности о запрещении (ограничении) продажи рыбы и морепродуктов неустановленного места отлова", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.

Угроза распространения ботулизма

Отметим, в результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается массовая гибель рыбы. Потребление такой рыбы может привести к серьезным пищевым отравлениям, в частности ботулизму, который чрезвычайно опасен и нередко имеет смертельный исход.

Без курортного сезона

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС на Одесчину прибыло множество мусора, опасных веществ и возбудителей болезней. Кроме того, Черное море испытало стремительное опреснение. На год Одесская область может забыть о курортном сезоне.

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