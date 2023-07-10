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Рыбному хозяйству в Одесской области нанесли убытки на полмиллиона гривен

10 июля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рыбному хозяйству в Одесской области нанесли убытки на полмиллиона гривен
Человек ловит рыбу на сетку. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В июне выявлены и задокументированы 43 случая нарушений в рыбном хозяйстве Одесчины. Общая сумма ущерба составляет 504 267 грн.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Какие нарушения были зафиксированы

В частности, было зафиксировано 12 грубых нарушений, предусмотренных частью 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), 8 нарушений правил рыболовства по части 3 статьи 85 КУоАП, 8 нарушений статьи 88-1 КУоАП, касающейся незаконного приобретения или сбыта водных биоресурсов, а также 1 нарушение статьи 85-1 КУоАП, касающееся изготовления, сбыта, хранения или рекламы запрещенных орудий лова.

Незаконно выловленная рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В результате проведенных проверок было составлено 12 актов обнаружения и изъятия имущества, владельцы которого не были установлены. В ходе этих действий было изъято 46,6 кг водных биоресурсов и 95 запрещенных орудий лова. Наложены штрафы в размере 1 020 грн.

"Сообщай о нарушителях"

Если вы имеете информацию о нарушениях в рыбном хозяйстве или хотите сообщить о подобных случаях, вы можете обратиться на "горячую линию" по телефонам: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33. Ваше содействие поможет сохранить водные ресурсы и обеспечить соблюдение правил рыболовства.

Напомним, в реке Дунай впервые за последние пять лет было зафиксировано появление молодого русского осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу Украины как исчезающий вид.

Отметим, что недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.

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