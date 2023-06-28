Вперше за п’ять років: на Одещині відновилась популяція осетрових

Риба сімейства осетрових. Фото: google

У річці Дунай, вперше за останні п'ять років, було зафіксовано появу молодого руського осетра. Ця риба занесена до Червоної книги України як вид що зникає.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

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"Серед тієї смути, яка спостерігається останнім часом навколо водних біоресурсів Одещини, це дійсно радісна новина. Саме зараз ми спостерігаємо плоди втілення програми "Осетрова варта", яка проходила в м. Вилково згідно з проєктом LIFE зі збереження осетрових риб "Життя Дунайським осетровим". Сподіваюсь, що в майбутньому нам вдасться відновити популяцію осетрових", — повідомив начальник Управління Держрибагентства в Одеській області В'ячеслав Грибенко.

У результаті програми "Осетрова варта" були прийняті важливі заходи для заборони неспеціалізованого промислу у передгирловому просторі річки Дунай. Встановлено заборону на використання ставних сіток з вічком розміром понад 45 мм на площі 25,2 тис. га, а також заборонено використання нитки полотна і поріж у часткових плавних сітках товщиною понад 1,2 мм. У сітках для вилову оселедця розмір вічка був збільшений з 28 мм до 32 мм. Додатково, було введено заборону на вилов водних біоресурсів у грилі Пряме, через яку мігрує частина молоді осетрових.

Варто нагадати, що риби сімейства осетрових, зокрема білуга, севрюга, осетр руський та інші види, занесенні до Червоної книги України як зникаючі види.

Зазначимо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.