Впервые за пять лет: в Одесской области возобновилась популяция осетровых

Рыба семейства осетровых. Фото: google

В реке Дунай, впервые за последние пять лет, было зафиксировано появление молодого русского осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу Украины как исчезающий вид.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

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"Среди той смуты, которая наблюдается в последнее время вокруг водных биоресурсов Одесчины, это действительно радостная новость. Именно сейчас мы наблюдаем плоды воплощения программы "Осетровая стража", которая проходила в г. Вилково согласно проекту LIFE по сохранению осетровых рыб "Жизнь Дунайским осетровым". Надеюсь, что в будущем нам удастся восстановить популяцию осетровых", — сообщил начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Вячеслав Грибенко.

В результате программы "Осетровая стража" были приняты важные меры по запрету неспециализированного промысла в предустьевом пространстве реки Дунай. Установлен запрет на использование ставных сеток с ячейкой размером свыше 45 мм на площади 25,2 тыс. га, а также запрещено использование нити полотна и порож в частичных плавных сетках толщиной более 1,2 мм. В сетках для отлова сельди размер ячейки был увеличен с 28 мм до 32 мм. Дополнительно, был введен запрет на отлов водных биоресурсов в гриле Прямое, по которому мигрирует часть молодежи осетровых.

Следует напомнить, что рыбы семейства осетровых, в частности белуга, севрюга, осетр русский и другие виды, занесенные в Красную книгу Украины как исчезающие виды.

Отметим, что недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.