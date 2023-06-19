Рибалив попри заборону: на Одещині оштрафували порушника

Вилучення улову. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Інспектори на березі Чорного моря виявили чоловіка, який ловив рибу та креветок забороненими знаряддями. Такими діями він завдавав збитків майже 180 тис. грн.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Представники Національної поліції разом із рибінспекторами виявили на березі Чорного моря, поблизу с. Приморське Вилковської ОТГ, чоловіка, який ловив водні біоресурси забороненими знаряддями — двома ятерями.

Порушник встиг добути:

6 655 креветок

19 крабів

29 камбал (глось)

59 бичків

1 окуня

100 г тюльки

Збитки становлять 176 378 грн.

"Прикро усвідомлювати, що люди, а особливо ті, хто займається браконьєрством, не розуміють масштабів тієї екологічної трагедії, з якою нам довелось спіткнутись. Реалізацією свіжої риби та креветок вони наражають людей на смертельну небезпеку, адже водні біоресурси, які перебувають у забрудненій воді, є переносниками небезпечних для людини хвороб", — зазначив начальник Управління Держрибагентства в Одеській області В'ячеслав Грибенко.

Небезпечні збудники у Чорному морі

Зазначимо, внаслідок підриву Каховської ГЕС у воді Чорного моря виділені збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій).

Нагадаємо, в Одесі розпочали перевірку місцевих базарів на наявність риби та морепродуктів. Станом на сьогодні вже проінспектували ринок "Привоз" та "Південний".