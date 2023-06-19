Рыбалил, несмотря на запрет: в Одесской области оштрафовали нарушителя

Рыбачил, несмотря на запрет: в Одесской области оштрафовали нарушителя
Инспекторы на берегу Черного моря обнаружили мужчину, ловившего рыбу и креветок запрещенными орудиями. Такими действиями он нанес ущерб почти на 180 тыс. грн.
Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.
Незаконный лов рыбы
Представители Национальной полиции вместе с рыбинспекторами обнаружили на берегу Черного моря, вблизи с. Приморское Вилковской ОТГ, мужчину, ловившего водные биоресурсы запрещенными орудиями — двумя ятерями.
Нарушитель успел добыть:
- 6 655 креветок
- 19 крабов
- 29 камбал (глось)
- 59 бычков
- 1 окуня
- 100 г тюльки
Ущерб составляет 176 378 грн.
"Досадно осознавать, что люди, а особенно те, кто занимается браконьерством, не понимают масштабов той экологической трагедии, с которой нам пришлось столкнуться. Реализацией свежей рыбы и креветок они подвергают людей смертельной опасности, ведь водные биоресурсы, находящиеся в загрязненной воде, являются переносчиками опасных для человека болезней", — отметил начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Вячеслав Грибенко.
Опасные возбудители в Черном море
Отметим, в результате подрыва Каховской ГЭС в воде Черного моря выделены возбудители инфекционных болезней, в частности сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные НАГ вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйця и личинки гельментов как людей, так и животрных.
Напомним, в Одессе приступили к проверке местных базаров на наличие рыбы и морепродуктов. По состоянию на сегодняшний день уже проинспектировали рынок "Привоз" и "Южный".