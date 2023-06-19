Рыбалил, несмотря на запрет: в Одесской области оштрафовали нарушителя

Изъятие улова. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Инспекторы на берегу Черного моря обнаружили мужчину, ловившего рыбу и креветок запрещенными орудиями. Такими действиями он нанес ущерб почти на 180 тыс. грн.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Незаконный лов рыбы

Представители Национальной полиции вместе с рыбинспекторами обнаружили на берегу Черного моря, вблизи с. Приморское Вилковской ОТГ, мужчину, ловившего водные биоресурсы запрещенными орудиями — двумя ятерями.

Нарушитель успел добыть:

6 655 креветок

19 крабов

29 камбал (глось)

59 бычков

1 окуня

100 г тюльки

Ущерб составляет 176 378 грн.

"Досадно осознавать, что люди, а особенно те, кто занимается браконьерством, не понимают масштабов той экологической трагедии, с которой нам пришлось столкнуться. Реализацией свежей рыбы и креветок они подвергают людей смертельной опасности, ведь водные биоресурсы, находящиеся в загрязненной воде, являются переносчиками опасных для человека болезней", — отметил начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Вячеслав Грибенко.

Опасные возбудители в Черном море

Отметим, в результате подрыва Каховской ГЭС в воде Черного моря выделены возбудители инфекционных болезней, в частности сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные НАГ вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйця и личинки гельментов как людей, так и животрных.

Напомним, в Одессе приступили к проверке местных базаров на наличие рыбы и морепродуктов. По состоянию на сегодняшний день уже проинспектировали рынок "Привоз" и "Южный".