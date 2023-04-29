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Наловили риби на півтора мільйона: на Одещині викрили браконьєрів

29 квітня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили браконьєрів
Човен із речовими доказами. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби. Двоє чоловіків "полювали" на Дністровському лимані.

Про це повідомили у пресслужбі  Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, порушники завдали державі збитків на понад півтора мільйона грн та заподіяли істотної шкоди екології.

"Біля села Сухожилля Білгород-Дністровського району двоє чоловіків 51 та 55 років займалися браконьєрством забороненими засобами", — йдеться у повідомленні поліції. 

Що вилучили

Правоохоронці вилучили у правопорушників човен із шістьма риболовними сітками з 754 одиницями риби, а саме:

  • сазани,
  • карасі,
  • товстолобики,
  • судаки,
  • тарані,
  • щуки,
  • лящі,
  • рибці.

За результатами проведеної експертизи, сума завданих чоловіками державі збитків сягнула більше 1,5 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує

За наявністю достатніх доказів, чоловікам повідомили про підозру у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Наразі браконьєрам загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Зазначимо, з першого квітня 2023 року на внутрішніх водоймах Одещини стартувала весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. 

Дністровські водойми 

  •  з 15 квітня по 15 червня — на р. Дністер з рукавом Турунчук та заплавних озерах (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
  • з 15 квітня по 31 липня — на Дністровському лимані з плавнями (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
  • з 15 квітня по 15 червня — на Кучурганському водосховищі. 

Дунайські водойми

  • з 15 квітня по 29 травня — на р. Дунай, за винятком ділянки від гирла до адміністративної межі м. Вилкове, з її акваторією у межах м. Вилкове (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
  • з 15 квітня по 15 червня — оз. Ялпуг-Кугурлуй, оз. Кагул. оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Саф´ян, оз. Китай, оз. Сасик та ін.;
  • з 15 квітня по 15 червня — на Стенцівсько-Жебріянських плавнях. 

Причорноморські лимани

  • з 15 квітня по 15 червня — на Хаджибейському лимані;
  • з 1 травня по 15 червня — верхня частина Паліївської затоки (відносно бичків);
  • з 1 травня по 15 червня — на ділянці Сухого лиману в межах Овідіопольського району (відносно бичків);
  •  З 1 квітня по 30 червня встановлюється також заборона на р. Південний Буг в межах Одеської області.

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