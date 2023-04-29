Наловили риби на півтора мільйона: на Одещині викрили браконьєрів
В Одеській області викрили браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби. Двоє чоловіків "полювали" на Дністровському лимані.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, порушники завдали державі збитків на понад півтора мільйона грн та заподіяли істотної шкоди екології.
"Біля села Сухожилля Білгород-Дністровського району двоє чоловіків 51 та 55 років займалися браконьєрством забороненими засобами", — йдеться у повідомленні поліції.
Що вилучили
Правоохоронці вилучили у правопорушників човен із шістьма риболовними сітками з 754 одиницями риби, а саме:
- сазани,
- карасі,
- товстолобики,
- судаки,
- тарані,
- щуки,
- лящі,
- рибці.
За результатами проведеної експертизи, сума завданих чоловіками державі збитків сягнула більше 1,5 мільйона гривень.
Яке покарання загрожує
За наявністю достатніх доказів, чоловікам повідомили про підозру у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Наразі браконьєрам загрожує позбавлення волі строком до трьох років.
Зазначимо, з першого квітня 2023 року на внутрішніх водоймах Одещини стартувала весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.
Дністровські водойми
- з 15 квітня по 15 червня — на р. Дністер з рукавом Турунчук та заплавних озерах (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
- з 15 квітня по 31 липня — на Дністровському лимані з плавнями (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
- з 15 квітня по 15 червня — на Кучурганському водосховищі.
Дунайські водойми
- з 15 квітня по 29 травня — на р. Дунай, за винятком ділянки від гирла до адміністративної межі м. Вилкове, з її акваторією у межах м. Вилкове (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
- з 15 квітня по 15 червня — оз. Ялпуг-Кугурлуй, оз. Кагул. оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Саф´ян, оз. Китай, оз. Сасик та ін.;
- з 15 квітня по 15 червня — на Стенцівсько-Жебріянських плавнях.
Причорноморські лимани
- з 15 квітня по 15 червня — на Хаджибейському лимані;
- з 1 травня по 15 червня — верхня частина Паліївської затоки (відносно бичків);
- з 1 травня по 15 червня — на ділянці Сухого лиману в межах Овідіопольського району (відносно бичків);
- З 1 квітня по 30 червня встановлюється також заборона на р. Південний Буг в межах Одеської області.