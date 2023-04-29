На Одещині викрили браконьєрів

Човен із речовими доказами. Фото: Національна поліція України

В Одеській області викрили браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби. Двоє чоловіків "полювали" на Дністровському лимані.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, порушники завдали державі збитків на понад півтора мільйона грн та заподіяли істотної шкоди екології.

"Біля села Сухожилля Білгород-Дністровського району двоє чоловіків 51 та 55 років займалися браконьєрством забороненими засобами", — йдеться у повідомленні поліції.

Що вилучили

Правоохоронці вилучили у правопорушників човен із шістьма риболовними сітками з 754 одиницями риби, а саме:

сазани,

карасі,

товстолобики,

судаки,

тарані,

щуки,

лящі,

рибці.

За результатами проведеної експертизи, сума завданих чоловіками державі збитків сягнула більше 1,5 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує

За наявністю достатніх доказів, чоловікам повідомили про підозру у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Наразі браконьєрам загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Зазначимо, з першого квітня 2023 року на внутрішніх водоймах Одещини стартувала весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

Дністровські водойми

з 15 квітня по 15 червня — на р. Дністер з рукавом Турунчук та заплавних озерах (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);

з 15 квітня по 31 липня — на Дністровському лимані з плавнями (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);

з 15 квітня по 15 червня — на Кучурганському водосховищі.

Дунайські водойми

з 15 квітня по 29 травня — на р. Дунай, за винятком ділянки від гирла до адміністративної межі м. Вилкове, з її акваторією у межах м. Вилкове (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);

з 15 квітня по 15 червня — оз. Ялпуг-Кугурлуй, оз. Кагул. оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Саф´ян, оз. Китай, оз. Сасик та ін.;

з 15 квітня по 15 червня — на Стенцівсько-Жебріянських плавнях.

Причорноморські лимани