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Наловили риби на 58 тисяч гривень: на Одещині затримали браконьєрів

26 квітня 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали рибних браконьєрів
Речові докази про правопорушення. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині затримали двох браконьєрів. Чоловіки за допомогою електровудки ловили рибу під час заборони.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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За інформацією відомства, на озері Кугурлуй Ізмаїльського району двоє браконьєрів на дерев'яному човні займалися виловом риби у не сезон.

Що виловили

Нелегальним способом порушники встигли добути:

  • 14 сазанів (40 кг),
  • 4 карасі (1 кг).

За попередніми підрахунками чоловіки завдали державі збитків у сумі 58208 грн.

Наразі на порушників закону складено адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП та відкрили справу за ст. 249 КК України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом". Чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі. 

Заборона на електровудку

Залежно від потужності електровудка знищує все живе в радіусі від 5 до 20 метрів. При враженні електрострумом молодь гине та опускається на дно водойми. З 100% ураженої риби браконьєр дістає з водойми лише 10%, інша – гниє і водойма перетворюється в мертву зону на багато років.

У відомстві просять повідомляти у разі, якщо ви стали свідком незаконного вилову риби. Телефони гарячої лінії: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33

Нагадаємо, днями раніше Одеський рибоохоронний патруль затримав порушника, який незаконно виловлював живі біоресурси. Понад 100 тис. грн коштуватимуть порушнику 37 кг креветок та 4 кг крабів.

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