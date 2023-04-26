В Одесской области задержали рыбных браконьеров

Вещественные доказательства о правонарушениях. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области задержали двух браконьеров. Мужчины с помощью электроудочки ловили рыбу во время запрета.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль .

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По информации ведомства, на озере Кугурлуй Измаильского района двое браконьеров на деревянной лодке занимались выловом рыбы в не сезон.

Что выловили

Нелегальным способом нарушители успели добыть:

14 сазанов (40 кг),

4 караси (1 кг).

По предварительным подсчетам мужчины нанесли государству ущерб на сумму 58208 грн.

В настоящее время на нарушителей закона составлены админпротоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП и возбудили дело по ст. 249 УК Украины "Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом". Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы.

Запрет на электроудочки

В зависимости от мощности электроудочка уничтожает все живое в радиусе от 5 до 20 метров. При поражении электротоком молодежь погибает и опускается на дно водоема. Из 100% пораженной рыбы браконьер достает из водоема только 10%, другая — гниет и водоем превращается в мертвую зону на многие годы.

В ведомстве просят сообщать в случае, если вы стали свидетелем незаконного отлова рыбы. Телефоны горячей линии: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33

Напомним, на днях ранее Одесский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который незаконно вылавливал живые биоресурсы . Более 100 тыс. грн будут стоить нарушителю 37 кг креветок и 4 кг крабов.