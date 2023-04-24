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100 тисяч гривень за крабів та креветки: на Одещині затримали браконьєра

24 квітня 2023 11:31
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині затримали браконьєра, що виловлював крабів та креветки
Порушник завдав довкіллю збитків на понад 100 тисяч грн. Фото: pixabay
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеський рибоохоронний патруль затримав порушника, який незаконно виловлював живі біоресурси. Понад 100 тис. грн коштуватимуть порушнику 37 кг креветок та 4 кг крабів.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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"На березі Чорного моря, поблизу с. Сичавка, інспектори виявили чоловіка, який 3 ятерами виловив 37 кг креветки та 60 крабів, загальною вагою 4 кг. Збитки становлять 104 040 грн", — йдеться у повідомленні.

Порушення зафіксували спільно с представниками Державної прикордонної служби України. На особу складено адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Зазначимо, що згідно з обґрунтуванням Інституту морської біології  НАН України, вилов відносно великих видів чорноморських крабів заборонений.

Нагадаємо, житель Болградського району займався незаконним виловом риби у прибережній зоні озера Ялпуг. Наразі правопорушник перебуває на лаві підсудних. 

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