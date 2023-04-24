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100 тысяч гривен за крабов и креветки: в Одесской области задержали браконьера

24 апреля 2023 11:31
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области задержали браконьера, который вылавливал крабов и креветки
Нарушитель нанес окружающей среде ущерб более чем на 100 тысяч грн. Фото: pixabay
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Одесский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который незаконно вылавливал живые биоресурсы. Более 100 тыс. грн будут стоить нарушителю 37 кг креветок и 4 кг крабов.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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"На берегу Черного моря, вблизи с. Сычавка, инспекторы обнаружили мужчину, который 3 сетями выловил 37 кг креветки и 60 крабов, общим весом 4 кг. Ущерб составляет 104 040 грн", — говорится в сообщении.

Нарушения были зафиксированы совместно с представителями Государственной пограничной службы Украины. На мужчину составлен админпротокол.

Отметим, что согласно обоснованию Института морской биологии НАН Украины, отлов относительно крупных видов черноморских крабов запрещен.

Напомним, житель Болградского района занимался незаконным отловом рыбы в прибрежной зоне озера Ялпуг. В настоящее время правонарушитель находится на скамье подсудимых.

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