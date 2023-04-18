В Одеській області спіймали браконьєра

Незаконний вилов риби на озері Ялпуг. Фото: Національна поліція України

Житель Болградського району займався незаконним виловом риби у прибережній зоні озера Ялпуг. Наразі правопорушник перебуває на лаві підсудних.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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"47-річний громадянин лісковою сіткою власного виробництва наловив 55 лящів, 32 тарані і 13 карасів. Йому висунуто обвинувачення в незаконному зайнятті рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду природі", — зазначають поліціянти.

У браконьєра вилучили заборонене знаряддя лову та рибу, в якості речових доказів. Наразі відомо, що чоловікові загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Обвинувальний акт поліція вже скерувала до суду.

Нагадаємо, днями раніше прикордонники Ізмаїльського загону затримали неподалік міста Вилкове човен з трьома громадянами Румунії. Чоловіки займались незаконним виловом риби в українській частині річки Дунай. Крім того, кілька днів тому прикордонники затримали два човни з двома українськими рибалками, які порушили державний кордон. Факт перетину державного кордону охоронці державних рубежів зафіксували за допомогою квадрокоптера.

Додамо, що зараз тривають спеціальні заходи "Оселедець — 2023", що направлені на недопущення порушень чинного законодавства України з прикордонних питань, враховуючи початок нерестового періоду та активізації промислової діяльності.