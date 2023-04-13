На Одещині затримали молдавського "Ромео": романтик заснув по дорозі до коханої

Чоловік незаконно намагався потрапити до України. Фото: ДПСУ

Учора на Одещині прикордонники відділу "Старокозаче" затримали порушника, який в амурних справах незаконно перетнув кордон в Україну. Як виявилося, 35-річний громадянин Молдови напідпитку вирушив до своєї коханої, яка проживає в одному з населених пунктів області.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Заснув по дорозі

Проте, під час спроби подолати кордонну інженерну перешкоду, порушник впав у рів і заснув. Прокинувшись, він спробував продовжити подорож до своєї коханої, але на заваді стали українські прикордонники, які доставили порушника у підрозділ.

Пізніше виявилося, що цей чоловік не вперше порушив кордон. Раніше йому вже заборонили в'їзд в Україну на 5 років за подібні правопорушення. Термін цієї заборони мав закінчитися у березні 2024-го, проте цього разу громадянину Молдови було додано ще 10 років обмеження на в'їзд в Україну за його дії. Він притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" виявили громадянку Росії, яка намагалась потрапити в Україну з недійсним та підробленим документами. Правопорушниці заборонили в’їзд на територію України на 3 роки.

Й поки іноземці намагаються незаконно потрапити до України, правоохоронці Хмельниччини викрили схему незаконного перетину кордону до Молдови, до якої причетні кілька жителів Одеської області. Вони отримували гроші від чоловіків призовного віку за фіктивне зняття їх з військового обліку за станом здоров'я. Вартість цих "послуг" становила від 3000 до 3500 доларів США.