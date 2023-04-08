Підробив документи для виїзду за кордон: на Одещині судили "ухилянта"

Суд. Фото: google.com

Мешканець Одещини був засуджений до 1 року 6 місяців обмеження волі за підроблення документів. Чоловік намагався перетнути кордон за допомогою підробного "білого квитка".

Про це стало відомо з вироку суду.

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За даними слідства, в початку січня 2023 року, обвинувачений вирішив виготовити тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії, щоб перетнути державний кордон України. Для цього він знайшов бланки документів в інтернеті та використовував свої анкетні дані, щоб заповнити їх і підробити під свої дані. Після цього чоловік спробував перетнути кордон на пункті пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" на трасі Одеса-Рені.

Засудження "ухилянта"

Відповідно до вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, чоловік визнаний винним у підробленні документів та засуджений до обмеження волі. Однак, звільнення від відбування покарання з випробуванням встановлено на строк одного року.

Невдалі схеми перетину кордону

Нещодавно ДБР повідомило про затримання правоохоронця, який створив схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон України. За інформацією ДБР, чоловік організував "команду" зі своїх колег і працівників інших державних установ для вивезення військовозобов'язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.

Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Молдовою відкрили попереджувальний вогонь на двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Вони не зупинилися під час перевірки і намагалися втекти.