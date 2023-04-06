Схема переправлення призовників: ДБР затримало правоохоронця в Одесі
Державне бюро розслідувань повідомило про затримання правоохоронця, який створив схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон України. За інформацією ДБР, чоловік організував "команду" зі своїх колег і працівників інших державних установ для вивезення військовозобов'язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Деталі схеми
Кожен учасник групи мав свою роль: одні підшукували зацікавлених осіб, інші проводили інструктажі та займалися організаційними питаннями. Після приїзду до Одеси "клієнти" трансфером вирушали до Кишинева, а через кордон їх переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість цих послуг становила 5 тисяч доларів США.
Яке покарання чекає на правоохоронця
Правоохоронець був затриманий в момент отримання оплати від чергового "клієнта". Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення призовників через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
ДБР зазначило, що досудове розслідування щодо цієї схеми продовжується, і планується повідомити про підозри іншим учасникам групи, а також встановити повне коло осіб, які причетні до злочину.
Схеми незаконного перетину кордону
Нагадаємо, нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.
Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти начальниці служби у справах дітей однієї з громад Одеського району. Жінку звинувачують у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.