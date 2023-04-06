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Схема переправлення призовників: ДБР затримало правоохоронця в Одесі

6 квітня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Організатор схеми може потрапити за ґрати на 9 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання правоохоронця, який створив схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон України. За інформацією ДБР, чоловік організував "команду" зі своїх колег і працівників інших державних установ для вивезення військовозобов'язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Деталі схеми

Кожен учасник групи мав свою роль: одні підшукували зацікавлених осіб, інші проводили інструктажі та займалися організаційними питаннями. Після приїзду до Одеси "клієнти" трансфером вирушали до Кишинева, а через кордон їх переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість цих послуг становила 5 тисяч доларів США.

Яке покарання чекає на правоохоронця

Правоохоронець був затриманий в момент отримання оплати від чергового "клієнта". Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення призовників через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

ДБР зазначило, що досудове розслідування щодо цієї схеми продовжується, і планується повідомити про підозри іншим учасникам групи, а також встановити повне коло осіб, які причетні до злочину.

Схеми незаконного перетину кордону

Нагадаємо, нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти начальниці служби у справах дітей однієї з громад Одеського району. Жінку звинувачують у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

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