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Схема переправки призывников: ГБР задержало правоохранителя в Одессе

6 апреля 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Организатор схемы может попасть за решетку на 9 лет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Государственное бюро расследований сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ГБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Детали схемы

Каждый участник группы играл свою роль: одни подыскивали заинтересованных лиц, другие проводили инструктажи и занимались организационными вопросами. После приезда в Одессу "клиенты" трансфером отправлялись в Кишинев, а через границу их переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость этих услуг составила 5 тысяч долларов.

Какое наказание ждет правоохранителя

Милиционер был задержан в момент получения оплаты от очередного "клиента". Ему сообщено о подозрении в организации незаконной переправки призывников через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

ГБР отметило, что досудебное расследование по этой схеме продолжается, и планируется сообщить о подозрениях другим участникам группы, а также установить полный круг лиц, причастных к преступлению.

Схемы незаконного пересечения границы

Напомним, недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, этот мужчина использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы предлагать свои "услуги" легкого пересечения границы.

Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против начальницы службы по делам детей одной из общин Одесского района. Женщину обвиняют в служебном подлоге и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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