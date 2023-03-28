Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Допомагала ухилянтам: справу очільниці служби у справах дітей з Одещини передано до суду arrow

Допомагала ухилянтам: справу очільниці служби у справах дітей з Одещини передано до суду

28 березня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Організаторка схеми може сісти до в’язниці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти начальниці служби у справах дітей однієї з громад Одеського району. Жінку звинувачують у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Підроблені документи та затримання

За даними слідства, посадовиця у липні 2022 року допомогла в одержанні призовниками документів про нібито опіку над підлітком для вільного виїзду за кордон. Втім при спробі перетину кордону за підробленими документами чоловіка разом з організаторкою оборудки затримали. 

"Обвинувачена внесла до наказу служби у справах дітей недостовірні дані, про те, що хлопець проживає з 36-річним чоловіком, який забезпечує його базові потреби. Вона також підписала згоду на виїзд за кордон неповнолітньому у супроводі нового опікуна", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на жінку

Суд уже розглядає обвинувальний акт щодо підприємливої організаторки злочину. Прокурори внесли клопотання про скасування рішення про піклування жінкою над підлітком, а орган місцевого самоврядування погодився з цим. Тепер хлопця передано до його родичів.

Організаторці схеми повідомили про підозру за фактом службового підроблення та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України). Правопорушниці загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Нагадаємо, нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:37 Беленюк розповів про ставлення до бойкоту Олімпіади-2024

15:35 путін ввів оплату за вихід з ринку рф, ЗМІ

15:25 Допомога біженцям у Грузії: на які виплати можуть розраховувати українці

15:13 Перестрілка в Нешвіллі: поліція вилучила зброю у жінки, яка відкрила вогонь

Новина з фото

15:12 Цього чекали шанувальники: Полякова повернулась на свою кухню та перевірила рецепт подруги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:04З'ясувалося, що російський генералітет може вчинити із солдатами-строковиками

Новина з фото

15:03 У Києві судитимуть наркоділка, який зберігав амфетамін у банках з-під мастила

14:58 Обіцяні "Леопарди" від Португалії вже в Україні: деталі

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

14:46Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпіади-2024

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

Новина з відео

12:03 Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

None 28 Березень 15:36

Беленюк розповів про ставлення до бойкоту Олімпіади-2024

None 28 Березень 15:34

путін ввів оплату за вихід з ринку рф, ЗМІ

None 28 Березень 15:30

Допомога біженцям у Грузії: на які виплати можуть розраховувати українці

None 28 Березень 15:11

Перестрілка в Нешвіллі: поліція вилучила зброю у жінки, яка відкрила вогонь

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB