Допомагала ухилянтам: справу очільниці служби у справах дітей з Одещини передано до суду

Організаторка схеми може сісти до в’язниці

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти начальниці служби у справах дітей однієї з громад Одеського району. Жінку звинувачують у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Підроблені документи та затримання

За даними слідства, посадовиця у липні 2022 року допомогла в одержанні призовниками документів про нібито опіку над підлітком для вільного виїзду за кордон. Втім при спробі перетину кордону за підробленими документами чоловіка разом з організаторкою оборудки затримали.

"Обвинувачена внесла до наказу служби у справах дітей недостовірні дані, про те, що хлопець проживає з 36-річним чоловіком, який забезпечує його базові потреби. Вона також підписала згоду на виїзд за кордон неповнолітньому у супроводі нового опікуна", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на жінку

Суд уже розглядає обвинувальний акт щодо підприємливої організаторки злочину. Прокурори внесли клопотання про скасування рішення про піклування жінкою над підлітком, а орган місцевого самоврядування погодився з цим. Тепер хлопця передано до його родичів.

Організаторці схеми повідомили про підозру за фактом службового підроблення та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України). Правопорушниці загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.