Помогала уклонистам: дело руководителя службы по делам детей из Одесчины передано в суд
Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против начальницы службы по делам детей одной из общин Одесского района. Женщину обвиняют в служебном подлоге и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
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Поддельные документы и задержания
По данным следствия, чиновник в июле 2022 года помогла в получении призывниками документов о якобы опеке над подростком для свободного выезда за границу. Впрочем, при попытке пересечения границы по поддельным документам мужчину вместе с организатором сделки задержали.
"Обвиняемая внесла в приказ службы по делам детей недостоверные данные, что парень проживает с 36-летним мужчиной, который обеспечивает его базовые нужды. Она также подписала согласие на выезд за границу несовершеннолетнему в сопровождении нового опекуна", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет женщину
Суд уже рассматривает обвинительный акт в отношении предприимчивого организатора преступления. Прокуроры внесли ходатайство об отмене решения о попечении женщины над подростком, а орган местного самоуправления согласился с этим. Теперь парень передан его родственникам.
Организаторы схемы сообщили о подозрении по факту служебного подлога и содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 УК Украины). Правонарушительнице грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, этот мужчина использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы предлагать свои "услуги" легкого пересечения границы.