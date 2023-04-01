Намагався втекти, але попався: на Одещині виявили схему переправлення ухилянтів

Організаторів затримали

На Одещині прикордонники спільно з представниками міграційної поліції викрили схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон в Молдову. Вдалось спіймали потенційного втікача та організатора схеми.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Перехоплення на околиці с. Розівка

При перевірці оперативної інформації, на околиці с. Розівка прикордонники виявили двох українців, які планували незаконно перетнути державний кордон. Один із них планував ухилитись від військової служби, а інший — організовував схему та допомагав йому у цьому.

Зв'язок через Інтернет

За даними розслідування, чоловіки зв’язувались між собою через мережу Інтернет. Ціна переправлення становила близько 2000 доларів США.

Підозра та запобіжний захід

Організатора затримано представниками Нацполіції за статтею 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Також Подільським міжрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 діб.

Схеми незаконного перетину кордону

Нагадаємо, нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти начальниці служби у справах дітей однієї з громад Одеського району. Жінку звинувачують у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.