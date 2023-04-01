Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Намагався втекти, але попався: на Одещині виявили схему переправлення ухилянтів arrow

Намагався втекти, але попався: на Одещині виявили схему переправлення ухилянтів

1 квітня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Організаторів затримали
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині прикордонники спільно з представниками міграційної поліції викрили схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон в Молдову. Вдалось спіймали потенційного втікача та організатора схеми. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Читайте також:

Перехоплення на околиці с. Розівка

При перевірці оперативної інформації, на околиці с. Розівка прикордонники виявили двох українців, які планували незаконно перетнути державний кордон. Один із них планував ухилитись від військової служби, а інший — організовував схему та допомагав йому у цьому.

Зв'язок через Інтернет 

За даними розслідування, чоловіки зв’язувались між собою через мережу Інтернет. Ціна переправлення становила близько 2000 доларів США.

Підозра та запобіжний захід

Організатора затримано представниками Нацполіції за статтею 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Також Подільським міжрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 діб. 

Схеми незаконного перетину кордону

Нагадаємо, нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти начальниці служби у справах дітей однієї з громад Одеського району. Жінку звинувачують у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB