Пытался сбежать, но попался: в Одесской области обнаружили схему переправки уклонистов

Организаторы задержаны

В Одесской области пограничники совместно с представителями миграционной полиции разоблачили схему незаконной переправки граждан Украины через государственную границу в Молдову. Удалось поймать потенциального беглеца и организатора схемы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Перехват на окраине с. Розовка

При проверке оперативной информации на окраине с. Розовка пограничники обнаружили двух украинцев, планировавших незаконно пересечь государственную границу. Один из них планировал уклониться от военной службы, а другой — организовывал схему и помогал ему в этом.

Связь через Интернет

По данным расследования, мужчины связывались между собой через Интернет. Цена переправки составила около 2000 долларов США.

Подозрение и мера пресечения

Организатор задержан представителями Нацполиции по статье 208 УПК Украины и сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Также Подольским межрайонным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.

Схемы незаконного пересечения границы

Напомним, недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, этот мужчина использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы предлагать свои "услуги" легкого пересечения границы.

Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против начальницы службы по делам детей одной из громад Одесского района. Женщину обвиняют в служебном подлоге и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.