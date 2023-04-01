Пытался сбежать, но попался: в Одесской области обнаружили схему переправки уклонистов
В Одесской области пограничники совместно с представителями миграционной полиции разоблачили схему незаконной переправки граждан Украины через государственную границу в Молдову. Удалось поймать потенциального беглеца и организатора схемы.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Перехват на окраине с. Розовка
При проверке оперативной информации на окраине с. Розовка пограничники обнаружили двух украинцев, планировавших незаконно пересечь государственную границу. Один из них планировал уклониться от военной службы, а другой — организовывал схему и помогал ему в этом.
Связь через Интернет
По данным расследования, мужчины связывались между собой через Интернет. Цена переправки составила около 2000 долларов США.
Подозрение и мера пресечения
Организатор задержан представителями Нацполиции по статье 208 УПК Украины и сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Также Подольским межрайонным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.
Схемы незаконного пересечения границы
Напомним, недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, этот мужчина использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы предлагать свои "услуги" легкого пересечения границы.
Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против начальницы службы по делам детей одной из громад Одесского района. Женщину обвиняют в служебном подлоге и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.