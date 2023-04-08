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Поддел документы для выезда за границу: в Одесской области судили "уклониста"

8 апреля 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суд. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Житель Одесской области был приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы за подделку документов. Мужчина пытался пересечь границу с помощью поддельного "белого билета".

Об этом стало известно из приговора суда.

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По данным следствия, в начале января 2023 года обвиняемый решил изготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, чтобы пересечь государственную границу Украины. С этой целью он нашел бланки документов в интернете и использовал свои анкетные данные, чтобы заполнить их и подделать под свои данные. После этого мужчина попытался пересечь границу на пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" на трассе Одесса-Рени.

Осуждение "уклониста"

Согласно приговору Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области, мужчина признан виновным в подделке документов и приговорен к ограничению свободы. Однако освобождение от отбывания наказания с испытанием установлено на срок одного года.

Неудачные схемы пересечения границы

Недавно ДБР сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ДБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.

Напомним, пограничники на границе с Молдовой открыли предупредительный огонь на двоих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Они не остановились во время проверки и пытались скрыться.

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