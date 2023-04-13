В Одесской области задержали молдавского "Ромео": романтик заснул по дороге к любимой

Мужчина незаконно пытался попасть в Украину. Фото: ГНСУ

Вчера в Одесской области пограничники отдела "Старокозаче" задержали нарушителя, который по амурным делам незаконно пересек границу в Украине. Как оказалось, 35-летний гражданин Молдовы под хмельком отправился к своей любимой, проживающей в одном из населенных пунктов области.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Однако при попытке преодолеть границное инженерное препятствие нарушитель упал в ров и заснул. Проснувшись, он попытался продолжить путешествие к своей любимой, но помешали украинские пограничники, которые доставили нарушителя в подразделение.

Позже оказалось, что этот мужчина не впервые нарушил границу. Ранее ему уже запретили въезд в Украину на пять лет за подобные правонарушения. Срок этого запрета должен был закончиться в марте 2024-го, однако на этот раз гражданину Молдовы было добавлено еще 10 лет ограничения на въезд в Украину за его действия. Он привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили гражданку России, пытавшуюся попасть в Украину с недействительным и поддельным документами. Правонарушительницы запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

И пока иностранцы пытаются незаконно попасть в Украину, правоохранители Хмельницкой области разоблачили схему незаконного пересечения границы в Молдову, к которой причастны несколько жителей Одесской области. Они получали деньги от мужчин призывного возраста за фиктивное снятие их с военного учета по состоянию здоровья. Стоимость этих "услуг" составляла от 3000 до 3500 долларов.