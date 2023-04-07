Дуже хотіла в Україну: одеські прикордонники виявили підроблені документи у росіянки

Жінці заборонили в’їзд на кілька років

Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" виявили громадянку росії, яка намагалась потрапити в Україну з недійсним та підробленим документами. Правопорушниці заборонили в’їзд на територію України на 3 роки.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Іноземка, сподіваючись на неуважність охоронців кордону, надала недійсний паспорт та посвідку, але прикордонники це помітили. Після цього правоохоронні органи викрили ще одне порушення від громадянки, коли вона намагалась скористатись підробним паспортом громадянки Вірменії.

"Правоохоронцям вона пояснила, що на території України в неї проживає її чоловік і щоб мати змогу з ним зустрітись вирішила скористатись послугами "продажу" недійсних паспортів", — йдеться в повідомленні.

Які наслідки протиправних дій

За ці порушення правоохоронці заборонили громадянці росії в’їзд до України на 3 роки. Подружжю доведеться шукати інші способи, щоб зустрітись і не порушувати закон.

Нагадаємо, що ввезення на територію України документів з ознаками підробки є кримінальним правопорушенням, за яке передбачене позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про затримання правоохоронця, який створив схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон України. За інформацією ДБР, чоловік організував "команду" зі своїх колег і працівників інших державних установ для вивезення військовозобов'язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.