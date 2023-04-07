Очень хотела в Украину: одесские пограничники обнаружили поддельные документы у россиянки

Женщине запретили въезд на несколько лет

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили гражданку россии, пытавшуюся попасть в Украину с недействительным и поддельным документами. Правонарушительницы запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Иностранка, надеясь на невнимательность охранников границы, предоставила недействительный паспорт и вид, но пограничники это заметили. После этого правоохранительные органы разоблачили еще одно нарушение от гражданки, когда она пыталась воспользоваться поддельным паспортом гражданки Армении.

"Правоохранителям она пояснила, что на территории Украины у нее проживает ее муж и, чтобы иметь возможность с ним встретиться, решила воспользоваться услугами "продажи" недействительных паспортов", — говорится в сообщении.

Какие последствия противоправных действий

За эти нарушения правоохранители запретили гражданке россии въезд в Украину на 3 года. Супругам придется искать другие способы, чтобы встретиться и не нарушать закон.

Напомним, что ввоз на территорию Украины документов с признаками подделки является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ГБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.