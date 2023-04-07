Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Очень хотела в Украину: одесские пограничники обнаружили поддельные документы у россиянки arrow

Очень хотела в Украину: одесские пограничники обнаружили поддельные документы у россиянки

7 апреля 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Женщине запретили въезд на несколько лет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили гражданку россии, пытавшуюся попасть в Украину с недействительным и поддельным документами. Правонарушительницы запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также:

Иностранка, надеясь на невнимательность охранников границы, предоставила недействительный паспорт и вид, но пограничники это заметили. После этого правоохранительные органы разоблачили еще одно нарушение от гражданки, когда она пыталась воспользоваться поддельным паспортом гражданки Армении.

"Правоохранителям она пояснила, что на территории Украины у нее проживает ее муж и, чтобы иметь возможность с ним встретиться, решила воспользоваться услугами "продажи" недействительных паспортов", — говорится в сообщении.

Какие последствия противоправных действий

За эти нарушения правоохранители запретили гражданке россии въезд в Украину на 3 года. Супругам придется искать другие способы, чтобы встретиться и не нарушать закон.

Напомним, что ввоз на территорию Украины документов с признаками подделки является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ГБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB