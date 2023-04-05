На Одещині іноземець пропонував хабар прикордоннику: що вирішив суд

Квапливість обійдеться чоловіку у кругленьку суму

На Одещині 50-річний іноземець був засуджений за надання хабаря прикордоннику. Суд, розглянувши матеріали справи, дослідивши докази, визнав чоловіка винним.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Правопорушник повинен сплатити штраф у розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 25500 гривень. Крім того, суд визначив долю речових доказів — 5000 гривень, які будуть конфісковані в дохід держави.

Деталі справи

Раніше іноземець запропонував охоронцю державного кордону заплатити п'ять тисяч гривень за прискорене перетинання кордону з 17-ма пасажирами та вантажем. Керівництво про підкуп сповістило слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, які під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що прикордонники вилучили у подорожуючого предмети, які можуть становити культурну чи історичну цінність. Китаєць намагався перевезти їх через пункт пропуску "Старокозаче".

Додамо, під час огляду вантажного мікроавтобуса на прикордонному пункті пропуску "Орлівка" інспектори прикордонної служби виявили підозрілу конструкцію в кузові автомобіля. Кузов не був завантажений, а до верхньої частини стелі був прикручений бокс з OSB плитами.