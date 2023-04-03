Китаєць намагався перевезти через кордон на Одещині предмети старовини

Виявили колекцію монет та медалей у пункту пропуску “Старокозаче”

Прикордонники вилучили у подорожуючого предмети, які можуть становити культурну чи історичну цінність. Китаєць намагався перевезти їх через пункт пропуску "Старокозаче".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Під час огляду його особистих речей громадянина Китаю прикордонники виявили 70 монет з білого металу, попередньо срібла, 1921 — 1930 років випуску, а також 16 медалей часів радянського союзу",— йдеться у повідомленні.

24-річний студент-іноземець пояснив, що колекцію йому нібито передав товариш, який придбав їх на одному з ринків на Київщині та попросив забрати додому.

Речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучено. Триває експертиза.

Нагадаємо, під час огляду вантажного мікроавтобуса на прикордонному пункті пропуску "Орлівка", інспектори прикордонної служби виявили підозрілу конструкцію в кузові автомобіля. Кузов не був завантажений, а до верхньої частини стелі був прикручений бокс з OSB плитами.