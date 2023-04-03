Китаец пытался перевезти через границу на Одесщине предметы старины

Китаец пытался перевезти через границу на Одесчине предметы старины
Пограничники изъяли у путешествующего предметы, которые могут представлять собой культурную или историческую ценность. Китаец пытался перевезти их через пункт пропуска "Старокозачье".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"При осмотре личных вещей гражданина Китая пограничники обнаружили 70 монет из белого металла, предварительно серебра, 1921 - 1930 годов выпуска, а также 16 медалей времен советского союза", — говорится в сообщении.
24-летний студент-иностранец объяснил, что коллекцию ему якобы передал товарищ, который приобрел их на одном из рынков Киевской области и попросил забрать домой.
Вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.
Напомним, во время осмотра грузового микроавтобуса на пограничном пункте пропуска "Орловка" инспекторы пограничной службы обнаружили подозрительную конструкцию в кузове автомобиля. Кузов не был загружен, а к верхней части потолка был прикручен бокс с OSB плитами.