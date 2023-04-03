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Китаец пытался перевезти через границу на Одесчине предметы старины

3 апреля 2023 13:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Китаец пытался перевезти через границу на Одесщине предметы старины
Обнаружили коллекцию монет и медалей в пункте пропуска "Старокозачье"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Пограничники изъяли у путешествующего предметы, которые могут представлять собой культурную или историческую ценность. Китаец пытался перевезти их через пункт пропуска "Старокозачье".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"При осмотре личных вещей гражданина Китая пограничники обнаружили 70 монет из белого металла, предварительно серебра, 1921 - 1930 годов выпуска, а также 16 медалей времен советского союза", — говорится в сообщении.

24-летний студент-иностранец объяснил, что коллекцию ему якобы передал товарищ, который приобрел их на одном из рынков Киевской области и попросил забрать домой.

Вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.

Напомним, во время осмотра грузового микроавтобуса на пограничном пункте пропуска "Орловка" инспекторы пограничной службы обнаружили подозрительную конструкцию в кузове автомобиля. Кузов не был загружен, а к верхней части потолка был прикручен бокс с OSB плитами.

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