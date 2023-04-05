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В Одесской области иностранец предлагал взятку пограничнику: что решил суд

5 апреля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Торопливость обойдется мужчине в кругленькую сумму
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области 50-летний иностранец был осужден за предоставление взятки пограничнику. Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, признал мужчину виновным.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Правонарушитель должен уплатить штраф в размере 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 25500 гривен. Кроме того, суд определил судьбу вещественных доказательств — 5000 гривен, которые будут конфискованы в доход государства.

Детали дела

Ранее иностранец предложил охраннику государственной границы заплатить пять тысяч гривен за ускоренное пересечение границы с 17 пассажирами и грузом. Руководство о подкупе известило следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что пограничники изъяли у путешествующего предметы, которые могут представлять культурную или историческую ценность. Китаец пытался перевезти их через пункт пропуска "Старокозачее".

В ходе осмотра грузового микроавтобуса на пограничном пункте пропуска "Орловка" инспекторы пограничной службы обнаружили подозрительную конструкцию в кузове автомобиля. Кузов не был загружен, а к верхней части потолка был прикручен бокс с OSB плитами.

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