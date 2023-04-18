В Одесской области поймали браконьера

Незаконный лов рыбы на озере Ялпуг. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Болградского района занимался незаконным отловом рыбы в прибрежной зоне озера Ялпуг. В настоящее время правонарушитель находится на скамье подсудимых.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, мужчина нанес государству ущерб на сумму более 160 тысяч гривен.

"47-летний гражданин лесной сеткой собственного производства наловил 55 лещей, 32 тарани и 13 карасей. Ему предъявлено обвинение в незаконном занятии рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный вред природе", — отмечают полицейские.

У браконьера изъяли запрещенное орудие ловли и рыбу, в качестве вещественных доказательств. Пока известно, что мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Обвинительный акт полиция уже направила в суд.

Напомним, днями ранее пограничники Измаильского отряда задержали недалеко от города Вилково лодку с тремя гражданами Румынии. Мужчины занимались незаконным отловом рыбы в украинской части реки Дунай. Кроме того, несколько дней назад пограничники задержали две лодки с двумя украинскими рыбаками, нарушившими государственную границу. Факт пересечения государственной границы охранники государственных рубежей зафиксировали с помощью квадрокоптера.

Добавим, что сейчас продолжаются специальные мероприятия "Сельдь — 2023", направленные на недопущение нарушений действующего законодательства Украины по пограничным вопросам, учитывая начало нерестового периода и активизации промышленной деятельности.