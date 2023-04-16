На Дунаї затримали трьох браконьєрів з Румунії

Прикордонники затримують правопорушників. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали неподалік міста Вилкове човен з трьома громадянами Румунії. Чоловіки займались незаконним виловом риби в українській частині річки Дунай.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Охоронцям державного кордону іноземці пояснили, що вийшли на промисел з міста Суліна та нібито, захопившись рибальством, втратили орієнтири на місцевості й випадково потрапили в українські води.

"За даним фактом громадян сусідньої країни притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ч. 4 ст. 85 КУпАП "Грубе порушення правил рибальства". Адже з собою чоловіки мали незаконне знаряддя лову — сітку завдовжки 250 метрів, які вилучено встановленим порядком", — йдеться у повідомленні.

Наразі усіх трьох чоловіків передано румунським прикордонникам.

Крім того, кілька днів тому прикордонники затримали два човни з двома українськими рибалками, які порушили державний кордон. Факт перетину державного кордону охоронці державних рубежів зафіксували за допомогою квадрокоптера.

Усіх чотирьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Зазначимо, зараз тривають спеціальні заходи "Оселедець — 2023", що направлені на недопущення порушень чинного законодавства України з прикордонних питань, враховуючи початок нерестового періоду та активізації промислової діяльності.

Нагадаємо, в ході огляду автобуса Vanhool на особисті речі пасажирки спрацював службовий спанієль Арчі. 42-річна громадянка України їхала до румунського міста Констанца з "цікавим" багажем.