На Дунае задержали троих браконьеров из Румынии

Пограничники задерживают правонарушителей. Фото: Измаильский пограничный отряд

Пограничники Измаильского отряда задержали недалеко от города Вилково лодку с тремя гражданами Румынии. Мужчины занимались незаконным отловом рыбы в украинской части реки Дунай.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Охранникам государственной границы иностранцы объяснили, что вышли на промысел из города Сулина и якобы, увлекшись рыболовством, потеряли ориентиры на местности и случайно попали в украинские воды.

"По данному факту граждан соседней страны привлечены к административной ответственности по статьям "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и "Грубое нарушение правил рыболовства". Ведь с собой мужчины имели незаконное орудие ловли — сетку длиной 250 метров, которые изъяты установленным порядком", — говорится в сообщении.

Все три человека переданы румынским пограничникам.

Кроме того, несколько дней назад пограничники задержали две лодки с двумя украинскими рыбаками, нарушившими государственную границу. Факт пересечения государственной границы охранники государственных рубежей зафиксировали с помощью квадрокоптера.

Все четыре человека привлечены к административной ответственности по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Отметим, сейчас проходят специальные мероприятия "Селдь — 2023", направленные на недопущение нарушений действующего законодательства Украины по пограничным вопросам, учитывая начало нерестового периода и активизацию промышленной деятельности.

Напомним, в ходе досмотра автобуса Vanhool на личные вещи пассажирки сработал служебный спаниель Арчи. 42-летняя гражданка Украины ехала в румынский город Констанц с "интересным" багажом.