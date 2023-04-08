Затримання на одеському кордоні: у француза вилучили дорогоцінне каміння

Дорогоцінне каміння. Фото: ДПСУ

На пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" українські та молдовські митні служби виявили дорогоцінне каміння у громадянина Франції, який перетинав кордон в Україну. Під час спільних заходів було знайдено 290 різнокольорових каменів, які можуть мати значну вартість на ринку коштовних прикрас.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Деталі затримання

За повідомленням, 46-річний громадянин Франції перевозив каміння в особистих речах. Іноземець заявив, що планує обробити та продати його в Одесі. Проте, митники та прикордонники вирішили провести додаткову перевірку вантажу. Після перевірки каміння було вилучено та направлено на експертизу для визначення їхньої вартості та правового статусу.

Експертиза каміння. Фото ДПСУ

Зараз експертиза триває, і буде прийняте правове рішення згідно з результатами її дослідження. У випадку, якщо каміння буде визнане дорогоцінним, громадянин Франції може бути позбавлений права на вивезення з України цього вантажу, а також отримати штрафні санкції.

Такі випадки, коли на кордоні виявляють коштовні камені, не є рідкістю. Іноді злочинці намагаються зберегти нелегально вивезені коштовності, перетинаючи кордон у вигляді особистих речей. Тому митники та прикордонні служби постійно підвищують рівень своєї пильності.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці DAF, яка прямувала до Молдови. Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака Рембо, який відзначився вже не вперше на підступах контрабандистів.

Також на Одещині чоловік незаконно придбав понад 73 кг дорогоцінного каміння. Вартість вилученого бурштину становить майже 170 тис. гривень.