Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затримання на одеському кордоні: у француза вилучили дорогоцінне каміння arrow

Затримання на одеському кордоні: у француза вилучили дорогоцінне каміння

8 квітня 2023 12:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дорогоцінне каміння. Фото: ДПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" українські та молдовські митні служби виявили дорогоцінне каміння у громадянина Франції, який перетинав кордон в Україну. Під час спільних заходів було знайдено 290 різнокольорових каменів, які можуть мати значну вартість на ринку коштовних прикрас.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Читайте також:

Деталі затримання

За повідомленням, 46-річний громадянин Франції перевозив каміння в особистих речах. Іноземець заявив, що планує обробити та продати його в Одесі. Проте, митники та прикордонники вирішили провести додаткову перевірку вантажу. Після перевірки каміння було вилучено та направлено на експертизу для визначення їхньої вартості та правового статусу.

Експертиза каміння. Фото ДПСУ

Зараз експертиза триває, і буде прийняте правове рішення згідно з результатами її дослідження. У випадку, якщо каміння буде визнане дорогоцінним, громадянин Франції може бути позбавлений права на вивезення з України цього вантажу, а також отримати штрафні санкції.

Такі випадки, коли на кордоні виявляють коштовні камені, не є рідкістю. Іноді злочинці намагаються зберегти нелегально вивезені коштовності, перетинаючи кордон у вигляді особистих речей. Тому митники та прикордонні служби постійно підвищують рівень своєї пильності.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці DAF, яка прямувала до Молдови.  Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака Рембо, який відзначився вже не вперше на підступах контрабандистів.

Також на Одещині чоловік незаконно придбав понад 73 кг дорогоцінного каміння. Вартість вилученого бурштину становить майже 170 тис. гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB