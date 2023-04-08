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Задержание на одесской границе: у француза изъяли драгоценные камни

8 апреля 2023 12:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Драгоценные камни. Фото ГПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" украинские и молдавские таможенные службы обнаружили драгоценные камни у гражданина Франции, пересекавшего границу в Украине. В ходе совместных мероприятий было найдено 290 разноцветных камней, которые могут иметь значительную стоимость на рынке драгоценных украшений.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Детали задержания

По сообщению, 46-летний гражданин Франции перевозил камни в личных вещах. Иностранец заявил, что намерен обработать и продать его в Одессе. Однако таможенники и пограничники решили провести дополнительную проверку груза. После проверки камни были изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости и правового статуса.

Экспертиза камней. Фото ГПСУ

Сейчас экспертиза продолжается и будет принято правовое решение согласно результатам ее исследования. В случае, если камни будут признаны драгоценными, гражданин Франции может быть лишен права на вывоз из Украины этого груза, а также получить штрафные санкции.

Такие случаи, когда на границе обнаруживают драгоценные камни, не редкость. Иногда преступники пытаются сохранить нелегально вывезенные драгоценности, пересекая границу в виде личных вещей. Поэтому таможенники и пограничные службы постоянно повышают уровень своей бдительности.

Напомним, в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда обнаружили наркотические средства в грузовике DAF, который направлялся в Молдову. Помощь в распознавании наркотиков оказала служебная собака Рембо, которая отличилась уже не впервые на происках контрабандистов.

Также в Одесской области мужчина незаконно приобрел более 73 кг драгоценных камней. Стоимость изъятого янтаря составляет около 170 тыс. гривен.

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