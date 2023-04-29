Лодка с вещественными доказательствами. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области разоблачили браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы. Двое мужчин "охотились" на Днестровском лимане.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, нарушители нанесли государству ущерб более чем на полтора миллиона грн и причинили существенный ущерб экологии.

"У села Сухолужье Белгород-Днестровского района двое мужчин 51 и 55 лет занимались браконьерством запрещенными средствами", — говорится в сообщении полиции.

Что изъяли

Правоохранители изъяли у правонарушителей лодку с шестью рыболовными сетками с 754 единицами рыбы, а именно:

сазаны,

караси,

толстолобики,

судаки,

тарани,

щуки,

лещи,

рыбцы.

По результатам проведенной экспертизы, сумма нанесенного мужчинами государству ущерба достигла более 1,5 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

По наличию достаточных доказательств, мужчинам сообщили о подозрении в незаконном занятии рыбным промыслом, что причинило существенный ущерб, причиненный по предварительному сговору группой лиц. Это преступление предусмотрено частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время браконьерам грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Отметим, с первого апреля 2023 года на внутренних водоемах Одесчины стартовал весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов.

Днестровские водоемы

с 15 апреля по 15 июня — на р. Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

с 15 апреля по 31 июля — на Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

с 15 апреля по 15 июня — на Кучурганском водохранилище.

Дунайские водоемы

с 15 апреля по 29 мая — на р. Дунай, за исключением участка от устья до административного предела г. Вилково, с его акваторией в пределах г. Вилково (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

с 15 апреля по 15 июня — оз. Ялпуг-Кугурлуй, оз. Кагул. оз. Картал, оз. Котлабух, оз. Сафьян, оз. Китай, оз. Сасык и др.;

с 15 апреля по 15 июня — на Стенцовско-Жебрианских плавнях.

Причерноморские лиманы