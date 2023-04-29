Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Наловили рыбы на полтора миллиона: в Одесской области разоблачили браконьеров arrow

Наловили рыбы на полтора миллиона: в Одесской области разоблачили браконьеров

29 апреля 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили браконьеров
Лодка с вещественными доказательствами. Фото: Национальная полиция Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы. Двое мужчин "охотились" на Днестровском лимане.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

По информации правоохранителей, нарушители нанесли государству ущерб более чем на полтора миллиона грн и причинили существенный ущерб экологии.

"У села Сухолужье Белгород-Днестровского района двое мужчин 51 и 55 лет занимались браконьерством запрещенными средствами", — говорится в сообщении полиции.

Что изъяли

Правоохранители изъяли у правонарушителей лодку с шестью рыболовными сетками с 754 единицами рыбы, а именно:

  • сазаны,
  • караси,
  • толстолобики,
  • судаки,
  • тарани,
  • щуки,
  • лещи,
  • рыбцы.

По результатам проведенной экспертизы, сумма нанесенного мужчинами государству ущерба достигла более 1,5 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

По наличию достаточных доказательств, мужчинам сообщили о подозрении в незаконном занятии рыбным промыслом, что причинило существенный ущерб, причиненный по предварительному сговору группой лиц. Это преступление предусмотрено частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время браконьерам грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Отметим, с первого апреля 2023 года на внутренних водоемах Одесчины стартовал весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов.

Днестровские водоемы

  • с 15 апреля по 15 июня — на р. Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
  • с 15 апреля по 31 июля — на Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
  • с 15 апреля по 15 июня — на Кучурганском водохранилище.

Дунайские водоемы

  • с 15 апреля по 29 мая — на р. Дунай, за исключением участка от устья до административного предела г. Вилково, с его акваторией в пределах г. Вилково (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
  • с 15 апреля по 15 июня — оз. Ялпуг-Кугурлуй, оз. Кагул. оз. Картал, оз. Котлабух, оз. Сафьян, оз. Китай, оз. Сасык и др.;
  • с 15 апреля по 15 июня — на Стенцовско-Жебрианских плавнях.

Причерноморские лиманы

  • с 15 апреля по 15 июня — на Хаджибейском лимане;
  • с 1 мая по 15 июня — верхняя часть Палиевского залива (относительно бычков);
  • с 1 мая по 15 июня — на участке Сухого лимана в пределах Овидиопольского района (относительно бычков);
  • С 1 апреля по 30 июня устанавливается также запрет на Южный Буг в пределах Одесской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас