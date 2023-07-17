Вылавливали краснокнижную рыбу: в Одесской области задержали браконьеров

Белуга занесена в Красную книгу. Фото: google

На реке Дунай, в районе Старостамбульского устья близ Вилкового, пограничники Измаильского отряда во время служебного дежурства обнаружили лодку с двумя лицами. После проведения проверки в плавсредстве была найдена белуга под защитой Красной книги.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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"К сожалению, спасти рыбину, которая имела явные признаки убоя, не удалось. Кроме самой белуги весом почти 110 кг, у рыбы было около 14 кг черной икры", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет браконьеров

Пограничники немедленно сообщили полиции об обнаруженном уголовном правонарушении согласно статье 249 Уголовного кодекса Украины "Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом". Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Белуга, браконьерская лодка и орудия лова были изъяты согласно установленным процедурам и переданы для дальнейшего рассмотрения суда.

Напомним, в июне выявлены и задокументированы 43 случая нарушений в рыбном хозяйстве Одесщины. Общая сумма ущерба составляет 504 267 грн.

Отметим, что в реке Дунай впервые за последние пять лет было зафиксировано появление молодого русского осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу Украины как исчезающий вид.