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В Украине заработают новые правила вылова рыбы в Черном море: что изменится

29 июля 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Украине заработают новые правила вылова рыбы в Черном море
Промышленный лов рыбы. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Украине впервые за 20 лет обновили правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря. Новый документ нацелен как на рациональное использование водных биоресурсов, так и на недопущение причинения вреда экосистемам.

Об этом сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства.

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В сообщении говорится, что новыми правилами определены актуальные районы промысла, способы и сроки отлова рыбы, их количество и объем.

Какие именно правила ввели

  • Внедрены новые экологически безопасные орудия ловли рапаны — бим-тралы;
  • с целью освоения мигрирующих ресурсов осенью восстановлен промысел пассивными орудиями лова — гардами, которые являются наиболее экологичными и не наносят вреда природным запасам кефалевых рыб;
  • дополнительно введен количественный показатель для раколовок, а именно уменьшена высота крыла до 0,5 м и длины бочки до 1 м, что позволит обеспечить уловистость данного орудия лова и одновременно не позволит использовать их в качестве частичных орудий лова;
  • для предотвращения повреждения участков существования и охраны колонии филофоры, возрождения флоры и фауны прибрежной акватории Черного моря, запрещено использование повреждающих дно орудий лова в пределах территории ботанического заказника общегосударственного значения "Филофорное поле Зерновая" и т.д.

В Госагентстве отмечают, что после снятия запрета на промысловое рыболовство в Черном море, рыбаки должны соблюдать уже новые правила. Это позволит насытить рынок высококачественной рыбной продукцией собственного производства и будет способствовать увеличению объемов ее потребления.

Напомним, на реке Дунай, в районе Старостамбульского устья близ Вилкового, пограничники Измаильского отряда во время служебного дежурства обнаружили лодку с двумя лицами. После проведения проверки в плавсредстве была найдена белуга под защитой Красной книги.

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