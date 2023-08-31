В Одесскую область прилетели стаи диких уток

Стая уток на тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

На Тузловских лиманах в Одесской области собралась стая мигрирующих птиц. В межсезонье в национальный парк прилетели утки разных видов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает эколог Иван Русев.

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По словам эколога, теплое лето этого года способствовало формированию богатой и вкусной пищи для разных видов птиц.

"Особенно много уток разных видов, среди которых доминируют крестные. Они питаются как на скошенных полях зерновых, так и на мелководьях лиманов, а ночуют и прилетают на водопой к одному из опресненных Тузловских лиманов", — написал эколог.

Также Иван Русев отмечает, что в одной стае таких уток бывает до 5 тысяч и более птиц. И они не очень пугливы, потому что уже два года нет охоты и их никто не беспокоит, кроме некоторых взрывов во время войны. Между ними в воду иногда проходят фламинго, цапли, кулики и даже шакалы.

Отметим, на конец лета 2023 года в Одесском регионе функционирует 128 объектов природно-заповедного фонда площадью около 167 тысяч гектаров. Из них 19 — общегосударственного и 109 — местного значения. Это около 5% от общей площади области.

Напомним, с целью сохранения природного богатства и создания оптимальных условий для размножения черноморских кефалей, Государственное агентство рыбоводства установило ограничение на коммерческий и любительский отлов этих видов рыб в Черном море и причерноморских лиманах. Запрет будет действовать до 10 сентября.