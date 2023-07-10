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На Одещині оселилися понад тисяча рожевих фламінго та пеліканів

10 липня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині оселилися понад тисяча рожевих фламінго та пеліканів
Рожеві фламінго та пелікани. Фото: Іван Русєв
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тузлівські лимани на Одещині приваблюють величезну кількість тварин. Не виключанням стали й рожеві фламінго та пелікани. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

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"Величезний природний потенціал лиманів приваблює рожевих птахів, які відчувають себе як вдома. І в цей період літа більш як 500 рожевих фламінго і понад 500 рожевих пеліканів кожного дня мандрують зі сходу на захід Тузлівських лиманів в пошуках їжі", — зазначив Іван Русєв.

Політ дивовижних птахів. Фото: Іван Русєв
Політ дивовижних птахів. Фото: Іван Русєв

Топ-5 цікавих та маловідомих фактів про фламінго

  1. Рожевий колір пір'я фламінго відображає їх харчові звички. Їхнє забарвлення виникає завдяки поживних речовин, які містяться у рибі та водоростях, що є основою дієти цих птахів.
  2. Фламінго — одні з найвищих птахів на світі. Зріст найбільших видів може досягати понад 1,5 метра, що робить їх одними з найвищих птахів.
  3. Фламінго — це дуже соціальні птахи, які живуть у великих стадах. Вони часто віддаляються від гніздових місць у пошуках їжі та води, проте завжди повертаються назад до стада.
  4. Фламінго дуже незвичайні птахи, які мають здатність жити в екстремальних умовах. Вони можуть переносити високі температури, солоність та інші агресивні умови, які більшість птахів не можуть пережити.
  5. У фламінго надзвичайно довгі ноги, які допомагають їм рухатися по мілководдях. Ці птахи можуть занурюватися в воду на великій глибині, проте на глибоких місцях їхні ноги стають непотрібними, тому фламінго плавають, тримаючись на поверхні води за допомогою своєї плавальної ямки.

Нагадаємо, у національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині, за останній час з'явилися незвичайні мешканці — "іспанські" горобці, які сформували значну колонію в цьому регіоні. Горобці вибрали для гніздування дерева, що розташовані поза населеними пунктами: в лісосмугах, садах і рідше на деревах у містах та селах.

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