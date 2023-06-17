На Одещині поселився "іспанський" горобець: що про нього відомо

"Іспанський" горобець в нацпарку. Фото: Іван Русєв / facebook

У національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині, за останній час з'явилися незвичайні мешканці — "іспанські" горобці, які сформували значну колонію в цьому регіоні. Горобці вибрали для гніздування дерева, що розташовані поза населеними пунктами: в лісосмугах, садах і рідше на деревах у містах та селах.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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Цікаво, що чорногруді горобці часто використовують гнізда лелек і воронових птахів для свого проживання. Їх гнізда мають неправильну кулясту форму і їх можна визначити за грубим і неохайним будівництвом зі свіжої трави, стебел і колосків культурних злаків, а також додатково використовують солому. Втім, вони міцно закріплюються на гілках дерев або на гілках лелечих гнізд. Вони мають глибокий лоток, вистелений кінським волоссям, пухом і пір'ям.

Чим харчуються "іспанські" горобці

Що стосується раціону горобців, то навесні, до з'явлення різних зерен, вони полюють на комах і черв'яків, збираючи їх на степових ділянках. Влітку їх раціон складається переважно з комах та достигаючих зерен різних культурних злаків і плодів інших рослин, таких як пшениця, просо, ячмінь, соняшник, городні культури, вишні та багато інших.

Чорногрудий горобець на Одещині. Фото: Іван Русєв / facebook

Нагадаємо, на Одещині у нацпарку "Тузлівські лимани" помітили рідкісного австралійського лебедя. Науковці вважають, що прилетів він із Херсонщини.

Також ми писали, що в Тузлівських лиманах почали гніздитися фламінго. Науковці нарахували понад 500 птахів цього виду у національному парку.