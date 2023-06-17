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В Одесской области поселился "испанский" воробей: что о нем известно

17 июня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области поселился "испанский" воробей: что о нем известно
"Испанский" воробей в нацпарке. Фото: Иван Русев / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области, за последнее время появились необычные жители — "испанские" воробьи, которые сформировали значительную колонию в этом регионе. Воробьи выбрали для гнездования деревья, находящиеся вне населенных пунктов: в лесополосах, садах и реже на деревьях в городах и селах.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

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Интересно, что черногрудые воробьи часто используют гнезда аистов и вороновых птиц для своего обитания. Их гнезда имеют неправильную шаровидную форму и их можно определить по грубому и неопрятному строительству из свежей травы, стеблей и колосков культурных злаков, а также дополнительно используют солому. Впрочем, они крепко закрепляются на ветках деревьев или на ветвях гнезд аистов. Они имеют глубокий лоток, выстланный лошадиными волосами, пухом и перьями.

Чем питаются "испанские" воробьи

Что касается рациона воробьев, то весной, до появления разных зерен, они охотятся на насекомых и червях, собирая их на степных участках. Летом их рацион состоит преимущественно из насекомых и созревающих зерен разных культурных злаков и плодов других растений, таких как пшеница, просо, ячмень, подсолнечник, огородные культуры, вишни и многие другие.

Фото: Иван Русев / facebook
Черногрудый воробей в Одесской области. Фото: Иван Русев / facebook

Напомним, в Одесской области в нацпарке "Тузловские лиманы" заметили редкого австралийского лебедя. Ученые считают, что прилетел он из Херсона.

Также мы писали, что в Тузловских лиманах начали гнездиться фламинго. Ученые насчитали более 500 птиц этого вида в национальном парке.

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