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У нацпарку "Тузлівські лимани" помітили рідкісного чорного лебедя

12 червня 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
У нацпарку "Тузлівські лимани" помітили рідкісного чорного лебедя
Австралійський чорний лебідь. Фото: Іван Русєв
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На Одещині у нацпарку "Тузлівські лимани" помітили рідкісного австралійського лебедя. Науковці вважають, що прилетів він із Херсонщини.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав доктор біологічних наук Іван Русєв.

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"Інформація про Тузлівські лимани насичена тим, що до нас під час війни прилетіла неймовірна кількість рожевого фламінго, які раніше гніздувались на окупованій Херсонщині. Але це не все, до нас вчора прилетів і чорний лебідь. Ми побачили унікального птаха для Тузлівських лиманів",— написав Іван Русєв

Що відомо про чорного лебедя

Лебідь чорний (Cygnus atratus) — водоплавний птах. У природі зустрічається по всій території Австралії й Тасманії. В середині 19 століття він був завезений до Нової Зеландії, де швидко та успішно прижився. Потім птахів завезли до північної Америки та Європи, де чорних лебедів тримали в парках.

Вони рідко літають, з великими труднощами піднімаючись з землі, та й з води можуть злетіти не відразу. Але якщо чорний лебідь вже в повітрі, то летить він дуже швидко.

Чорний лебідь у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Чому птах опинився на Одещині

Своєрідна краса чорного лебедя особливо помітна, коли він ширяє над землею і його білі махові пера різко виділяються на загальному тлі синяво-чорного оперення. По краях крил у чорного лебедя кучеряві пір'я. Дзьоб яскраво-червоний. На відміну від нашого мовчазного місцевого лебедя шипуна, у чорного лебедя є справжній голос. Ним птахи вітають один одного, супроводжуючи це кивками голови. 

"На відміну від більшості водних птахів та інших видів лебедів, чорний лебідь не є перелітним птахом. Але він досить мобільний і навіть найменші перешкоди, такі, як нав'язливий тривалий шум, можуть змусити його змінити місце перебування. Харчується лебідь чорний переважно водною рослинністю і дрібними водоростями та різними гідробіонтами, яких багато на Тузлівських лиманах",—  резюмував Іван Русєв.

За словами науковця до Національного природного парку "Тузлівські лимани" лебідь прилетів імовірно з якогось зоопарку, можливо після катастрофи на Дніпрі, а можливо і з Асканії Нова.

Нагадаємо,  до узбережжя Одеської області почало приносити плазунів. Громадян просять одразу повідомляти про виявлених тварин.

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