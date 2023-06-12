В нацпарке "Тузловские лиманы" заметили редкого черного лебедя

Австралийский черный лебедь. Фото: Иван Русев

В Одесской области в нацпарке "Тузловские лиманы" заметили редкого австралийского лебедя. Ученые считают, что прилетел он из Херсона.

Об этом на своей странице в Facebook написал доктор биологических наук Иван Русев.

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"Информация о Тузловских лиманах насыщена тем, что к нам во время войны прилетело невероятное количество розового фламинго, которые раньше гнездились на оккупированной Херсонщине. Но это не все, к нам вчера прилетел и черный лебедь. Мы увидели уникальную птицу для Тузловских лиманов", — написал Иван Русев

Что известно о черном лебеде

Лебедь черный (Cygnus atratus) — водоплавающая птица. В природе встречается по всей территории Австралии и Тасмании. В середине 19 века он был доставлен в Новую Зеландию, где быстро и успешно прижился. Затем птиц завезли в северную Америку и Европу, где черных лебедей держали в парках.

Они редко летают, с большим трудом поднимаясь с земли, да и с воды могут взлететь не сразу. Но если черный лебедь уже в воздухе, то улетает он очень быстро.

Лебедь в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Почему птица оказалась в Одесской области

Своеобразная красота черного лебедя особенно заметна, когда он парит над землей. По краям крыльев у черного лебедя вьющиеся перья. Клюв алый. В отличие от нашего молчаливого местного лебедя шипуна у черного лебедя есть настоящий голос. Им птицы приветствуют друг друга, сопровождая это кивками головы.

"В отличие от большинства водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь не является перелетной птицей. Но он достаточно мобилен и даже малейшие препятствия, такие как навязчивый длительный шум, могут заставить его изменить место обитания. Питается лебедь черный преимущественно водной растительностью и мелкими водорослями и разными гидробионтами, которых много на Тузловских лиманах",— резюмировал Иван Русев.

По словам ученого в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" лебедь прилетел предположительно из какого-то зоопарка, возможно после катастрофы на Днепре, а возможно и из Аскании Нова.

Напомним, к побережью Одесской области стало приносить пресмыкающихся. Граждан просят сразу сообщать об обнаруженных животных.