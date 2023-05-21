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У Тузлівських лиманах почали гніздитися фламінго

21 травня 2023 16:30
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Беженар Тетяна
журналіст
У Тузлівських лиманах почали гніздитися фламінго
Зграя рожевих фламінго. Фото: Іван Русєв
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Вперше із початку війни в Тузлівських лиманах почали гніздитися фламінго. Науковці нарахували понад 500 птахів цього виду у національному парку.

Про це повідомляє Національний природний парк "Тузлівські лимани".

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Науковці зазначають, що місця для гніздування птахи обрали невдале.

"Дуже близько до населеного пункту, до людей, до постійного фактора неспокою, де також є бродячі собаки, а ввечері можуть бути хижі ссавці. І вже зараз, поряд з колонією птахів багато слідів від ніг людей, дитячих в тому числі",— йдеться у повідомленні.

Орнітологи звертаються до громадян із проханням не підходити ближче ніж за 300 метрів до цих дивовижних птахів, особливо до їх місць гніздування.  Інакше вони можуть злякатися і покинути гнізда. 

"Дайте їм шанс вперше тут відгніздуватися і кожного року вони будуть нашими й вашими гостями, а також будуть неповторною візитівкою Українського Причорномор'я", — зазначають науковці.

Зазначимо, фламінго — неймовірні рідкісні птахи, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Нагадаємо, до Національного парку "Тузлівські лимани" прилетіли Сиворакши. Ці рідкісні червонокнижні птахи, пролетіли майже шість тисяч кілометрів. 

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