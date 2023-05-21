У Тузлівських лиманах почали гніздитися фламінго

Зграя рожевих фламінго. Фото: Іван Русєв

Вперше із початку війни в Тузлівських лиманах почали гніздитися фламінго. Науковці нарахували понад 500 птахів цього виду у національному парку.

Про це повідомляє Національний природний парк "Тузлівські лимани".

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Науковці зазначають, що місця для гніздування птахи обрали невдале.

"Дуже близько до населеного пункту, до людей, до постійного фактора неспокою, де також є бродячі собаки, а ввечері можуть бути хижі ссавці. І вже зараз, поряд з колонією птахів багато слідів від ніг людей, дитячих в тому числі",— йдеться у повідомленні.

Орнітологи звертаються до громадян із проханням не підходити ближче ніж за 300 метрів до цих дивовижних птахів, особливо до їх місць гніздування. Інакше вони можуть злякатися і покинути гнізда.

"Дайте їм шанс вперше тут відгніздуватися і кожного року вони будуть нашими й вашими гостями, а також будуть неповторною візитівкою Українського Причорномор'я", — зазначають науковці.

Зазначимо, фламінго — неймовірні рідкісні птахи, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Нагадаємо, до Національного парку "Тузлівські лимани" прилетіли Сиворакши. Ці рідкісні червонокнижні птахи, пролетіли майже шість тисяч кілометрів.