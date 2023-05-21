У Тузлівських лиманах почали гніздитися фламінго
Вперше із початку війни в Тузлівських лиманах почали гніздитися фламінго. Науковці нарахували понад 500 птахів цього виду у національному парку.
Про це повідомляє Національний природний парк "Тузлівські лимани".
Науковці зазначають, що місця для гніздування птахи обрали невдале.
"Дуже близько до населеного пункту, до людей, до постійного фактора неспокою, де також є бродячі собаки, а ввечері можуть бути хижі ссавці. І вже зараз, поряд з колонією птахів багато слідів від ніг людей, дитячих в тому числі",— йдеться у повідомленні.
Орнітологи звертаються до громадян із проханням не підходити ближче ніж за 300 метрів до цих дивовижних птахів, особливо до їх місць гніздування. Інакше вони можуть злякатися і покинути гнізда.
"Дайте їм шанс вперше тут відгніздуватися і кожного року вони будуть нашими й вашими гостями, а також будуть неповторною візитівкою Українського Причорномор'я", — зазначають науковці.
Зазначимо, фламінго — неймовірні рідкісні птахи, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.
Нагадаємо, до Національного парку "Тузлівські лимани" прилетіли Сиворакши. Ці рідкісні червонокнижні птахи, пролетіли майже шість тисяч кілометрів.