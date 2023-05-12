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До Одещини прилетіли рідкісні червонокнижні птахи: де вони поселились

12 травня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
До Одещини прилетіли рідкісні червонокнижні птахи: де вони поселились
Рідкісні червонокнижні птахи. Фото: Іван Русєв / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До Національного парку "Тузлівські лимани" прилетіли Сиворакши. Ці рідкісні червонокнижні птахи, пролетіли майже шість тисяч кілометрів. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

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Їхній шлях пролягав понад 6000 км від Південної Африки до узбережжя Чорного моря. Вони облетіли багато країн, перебуваючи на шляху до своєї наступної зупинки — природного парку "Тузлівські лимани".

Птах Сиворакш в Одеській обалсті. Фото: Іван Русєв / facebook

"Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів у НПП "Тузловські лимани". Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори і незабаром загніздяться. Їм треба поспішати, оскільки вже у серпні вони мають летіти  назад — у далеку Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту", — зазначив Іван Русєв.

Що відомо про птахів

Сиворакш (Coracias garrulus) — це середнього розміру птах. Сиворакшу можна назвати типовим представником ряду Ракшеподібні. Ось деякі цікаві факти про сиворакша:

  1. Зовнішній вигляд: Сиворакш має видовжений дзьоб, яскраве оперення та гостру форму крил. Його голова, груди та крила мають відтінки голубого, зеленого та коричневого кольорів.
  2. Розповсюдження: Сиворакш є мігруючим птахом, який зимує в Африці та літає на гніздування до різних регіонів Європи, включаючи Україну.
  3. Гніздування: Сиворакші гніздяться в норах, які вони копають у ґрунті або використовують готові нори, такі як дупла дерев.
  4. Харчування: Головним джерелом їжі для сиворакша є комахи, такі як жуки, метелики та гусениці. Вони також полюють на рептилій, мишей та інших дрібних тварин.
  5. Голос: Сиворакш відомий своїм характерним голосом, який зазвичай описують як глухе "кря".
  6. Захист: Щоб відлякати потенційних загроз, сиворакш може виконувати вражаючий показовий політ, під час якого він демонструє яскраві крила та хвостове оперення.
  7. Символіка: Сиворакш є символом краси та вільної природи. Його зображення можна знайти у народній мистецькій творчості, живопису та прикрасах.

Нагадаємо, в Одеській області відбувається сезонна міграція птахів. Перелітні гості вже починають повертатися з теплого півдня.

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