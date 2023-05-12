До Одещини прилетіли рідкісні червонокнижні птахи: де вони поселились
До Національного парку "Тузлівські лимани" прилетіли Сиворакши. Ці рідкісні червонокнижні птахи, пролетіли майже шість тисяч кілометрів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.
Шлях до України
Їхній шлях пролягав понад 6000 км від Південної Африки до узбережжя Чорного моря. Вони облетіли багато країн, перебуваючи на шляху до своєї наступної зупинки — природного парку "Тузлівські лимани".
"Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів у НПП "Тузловські лимани". Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори і незабаром загніздяться. Їм треба поспішати, оскільки вже у серпні вони мають летіти назад — у далеку Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту", — зазначив Іван Русєв.
Що відомо про птахів
Сиворакш (Coracias garrulus) — це середнього розміру птах. Сиворакшу можна назвати типовим представником ряду Ракшеподібні. Ось деякі цікаві факти про сиворакша:
- Зовнішній вигляд: Сиворакш має видовжений дзьоб, яскраве оперення та гостру форму крил. Його голова, груди та крила мають відтінки голубого, зеленого та коричневого кольорів.
- Розповсюдження: Сиворакш є мігруючим птахом, який зимує в Африці та літає на гніздування до різних регіонів Європи, включаючи Україну.
- Гніздування: Сиворакші гніздяться в норах, які вони копають у ґрунті або використовують готові нори, такі як дупла дерев.
- Харчування: Головним джерелом їжі для сиворакша є комахи, такі як жуки, метелики та гусениці. Вони також полюють на рептилій, мишей та інших дрібних тварин.
- Голос: Сиворакш відомий своїм характерним голосом, який зазвичай описують як глухе "кря".
- Захист: Щоб відлякати потенційних загроз, сиворакш може виконувати вражаючий показовий політ, під час якого він демонструє яскраві крила та хвостове оперення.
- Символіка: Сиворакш є символом краси та вільної природи. Його зображення можна знайти у народній мистецькій творчості, живопису та прикрасах.
Нагадаємо, в Одеській області відбувається сезонна міграція птахів. Перелітні гості вже починають повертатися з теплого півдня.