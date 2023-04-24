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На Одещину повернулися рожеві фламінго: де їх можна побачити

24 квітня 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В природні парки Одеської області прилетіли фламінго
Фламінго в небі над Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли фламінго. Науковці нарахували 35 яскравих птахів.

Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

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"Сьогодні 24 квітня фенікс з червоно-чорними крилами знову повернувся до України. Востаннє у парку фламінго були у  грудні 2022 року",— написав Іван Русєв.

Зафіксував появу птахів природоохоронець Тузлівських лиманів — Олександр Котляренко. Чоловік нарахував понад 35 яскравих фламінго. Згодом пернаті здійнялися до неба та полетіли вздовж узбережжя в напрямку дельти Дунаю. 

"Чому вони такі яскраво-рожеві? Виявляється, таке "напилення" на пташці утворюється завдяки каротину, який потрапляє до них в організм при поглинанні водоростей, рачків та інших мешканців водного світу, в яких багато каротину. Що цікаво, що у фламінго на відміну від інших птахів, рухливим дзьобом є верхня частина, а не нижня",— написав науковець Іван Русєв.

Що відомо про фламінго

Фламінго — зграєві птахи. Вони ніколи не живуть поодинці, воліючи до великих зграй своїх побратимів. У сімейному укладі життя цих птахів панує рівноправність. Тут і тато, і мама беруть участь у процесі виношування, а потім і вихованні малюків.

Зазначимо, що ще одну зграю фламінго зафіксували у Сергіївці. 

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