Одеситів попередили про загрозу від кліщів

Кліщ у дикій природі. Фото: pixabay

Одеситів застерігають, що з потеплінням у високій траві та на деревах з'явилися й кліщі. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш небезпечні саме навесні.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

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У організації зазначають, що випадки так званого "присмоктування" кліщів починають реєструвати з ранньої весни. Це може трапитися як на прогулянці у "культурних" зонах відпочинку — парках, скверах, - так і при перебуванні на природі. Більш того, кліща можна принести додому і з букетом польових квітів.

Як уберегтися від кліщів

Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.

Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою — і закрийте шию.

Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.

Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м.

Як проводити огляд

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся:

лінія шкарпеток;

підколінна впадина;

нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера;

комір сорочки;

лінія волосяного покриву на голові, вуха;

волосся та шкіра голови — промацайте їх руками.

Зазначимо, що кліщі є потенційними переносниками багатьох інфекційних хвороб людини та тварин.

Нагадаємо, що минулого року у Чорноморську Одеської області у дуже важкому стані шпиталізували 12-річного хлопця, якого вкусив кліщ. На його лікування збирають гроші серед небайдужих.