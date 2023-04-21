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Одеситів попередили про загрозу від кліщів: як убезпечити себе від укусу

21 квітня 2023 19:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеситів попередили про загрозу від кліщів
Кліщ у дикій природі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеситів застерігають, що з потеплінням у високій траві та на деревах з'явилися й кліщі. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш небезпечні саме навесні.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. 

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У організації зазначають, що випадки так званого "присмоктування" кліщів починають реєструвати з ранньої весни. Це може трапитися як на прогулянці у "культурних" зонах відпочинку — парках, скверах, - так і при перебуванні на природі. Більш того, кліща можна принести додому і з букетом польових квітів.

Як уберегтися від кліщів

  • Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.
  • Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою — і закрийте шию.
  • Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.
  • На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.
  • Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м.

Як проводити огляд

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся:

  • лінія шкарпеток;
  • підколінна впадина;
  • нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера;
  • комір сорочки;
  • лінія волосяного покриву на голові, вуха;
  • волосся та шкіра голови — промацайте їх руками.

Зазначимо, що кліщі є потенційними переносниками багатьох інфекційних хвороб людини та тварин.

Нагадаємо, що минулого року у Чорноморську Одеської області у дуже важкому стані шпиталізували 12-річного хлопця, якого вкусив кліщ. На його лікування збирають гроші серед небайдужих.

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